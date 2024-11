Senior bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2447

Bei einem Verkehrsunfall in Spandau wurde am gestrigen Nachmittag ein Senior verletzt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der 70-Jährige zusammen mit seinem 20-jährigen Sohn gegen 16 Uhr den Kreuzungsbereich Schönwalder Straße/Kleine Mittelstraße betreten haben, um die Fahrbahn zu überqueren. Ein 78-Jähriger, der seinerseits die Schönwalder Straße in Richtung Schönwalder Allee befahren haben soll, erfasste beide Fußgänger. Bei dem Zusammenstoß wurde der Senior am Rumpf verletzt und von alarmierten Rettungskräften der Feuerwehr zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Sein 20-jähriger Sohn lehnte eine ärztliche Behandlung ab. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernimmt die weiteren Ermittlungen.