Mann im Bus angegriffen und fremdenfeindlich beleidigt

Nr. 2446

Gestern Abend erstattete ein Mann Anzeige und gab an, in Schöneberg beim Aussteigen aus einem BVG-Bus angegriffen worden zu sein. Er sei gegen 18 Uhr am Nollendorfplatz aus einem Bus der Linie 187 ausgestiegen. Dabei habe ihn ein bislang unbekannter Fahrgast fremdenfeindlich beleidigt, angespuckt und auf den Kopf geschlagen. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen.