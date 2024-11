Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2445

Heute Vormittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls in den Ortsteil Märkisches Viertel alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll eine 31-jährige Frau im Beisein ihres dreijährigen Kindes bei grüner Ampel im Kreuzungsbereich Wilhelmsruher Damm und Finsterwalder Straße die Fahrbahn der Finsterwalder Straße überquert haben. Eine 31-jährige Autofahrerin, die den Wilhelmsruher Damm befahren habe und nach links in die Finsterwalder Straße abbiegen wollte, übersah das Kind und fuhr es an. Das Kind stürzte und zog sich Hautabschürfungen und Verletzungen im Kopfbereich zu. Es wurde nach der Erstversorgung durch die Besatzung eines zufällig vorbeifahrenden Rettungswagens zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.