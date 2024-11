Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Nr. 2442

Gestern Abend wurden eine Frau und ein Mann bei einem Verkehrsunfall in Prenzlauer Berg verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr eine 26-jährige Autofahrerin gegen 20 Uhr die Straßburger Straße in Richtung Torstraße, als an der Kreuzung Saarbrücker Straße/ Straßburger Straße eine 66-jährige Fußgängerin und ihr 69-jähriger Begleiter die Straße betraten und von der Autofahrerin angefahren wurden. Durch den Zusammenstoß erlitt die Frau Verletzungen am Becken und der Mann Verletzungen am Kopf und an einem Bein. Beide wurden zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).