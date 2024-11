Sitz in U-Bahn-Zug angezündet

Nr. 2441

Weil er gestern Abend eine Sitzbank in einem U-Bahn-Waggon in Spandau angezündet haben soll, muss sich jetzt ein Mann wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung verantworten. Ein Fahrer eines U-Bahn-Zuges der Linie 7 hatte gegen 20.30 Uhr in der Kehranlage des Bahnhofs Rathaus Spandau einen 56-jährigen Fahrgast bemerkt, der in einem ansonsten leeren Waggon des Zuges eine Sitzbank anzündete. Wie der Zugführer bei der Sachverhaltsaufnahme angab, sei er eingeschritten und habe das Feuer mit einem Pulverlöscher löschen können. So sei lediglich ein Sitz leicht beschädigt worden. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizeidirektion 2 (West) nahmen den tatverdächtigen Mann fest und brachten ihn in einen Polizeigewahrsam. Von dort wurde er dem ermittlungsführenden Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übergeben. In dem Waggon stellten die Einsatzkräfte unter anderem ein Feuerzeug als Beweismittel sicher. Der Zugverkehr war für eine halbe Stunde unterbrochen. Der betroffene Zug blieb fahrbereit. Die Ermittlungen dauern an.