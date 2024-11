Schwere Brandstiftung in einem Zug der S-Bahn

Nr. 2439

Heute Vormittag nahm die Polizei eine Frau nach schwerer Brandstiftung im Ortsteil Tiergarten fest. Gegen 10.15 Uhr kam ein Zug der S-Bahn-Linie 7 am S-Bahnhof Bellevue zum Stehen, nachdem Fahrgäste eine Rauchentwicklung bemerkt hatten. Daraufhin räumten zwei Triebfahrzeugführer den Zug, in dem ein Feuer in einem Viererabteil eines Wagons festgestellt wurde. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand, durch den das betroffene Sitzabteil und die danebenbefindliche Scheibe komplett beschädigt wurden. Zudem entstanden weitere hitzebedingte Schäden. Die beiden Triebfahrzeugführer begaben sich mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung selbstständig in ein Krankenhaus. Die Fahrgäste wurden nicht verletzt. Alarmierte Kräfte einer Einsatzhundertschaft nahmen eine der Brandlegung dringend tatverdächtige Frau fest und brachten die 63-Jährige in einen Polizeigewahrsam, aus dem sie dem ermittelnden Brandkommissariat des Landeskriminalamts überstellt wurde. Bis 11.35 Uhr war der Zugverkehr eingestellt. Während der Rettungs- und Löschmaßnahmen war die Bartningallee zwischen Holsteiner Ufer und Hanseatenweg bis 11.25 Uhr vollständig gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.