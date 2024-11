Betäubungsmittel im Auto versteckt – Festnahme

Mitte/Friedrichshain-Kreuzberg/Charlottenburg-Wilmersdorf

Nr. 2436

Gestern Abend klickten bei einem mutmaßlichen Drogenkurier die Handschellen. Nach ersten Erkenntnissen bemerkten Einsatzkräfte den Wagen des 36-jährigen Mannes, als dieser eine rote Ampel an der Kreuzung Stromstraße und Turmstraße in Moabit überfahren hatte. Verkehrsbedingt hielten die Kräfte den Wagen in der Wielandstraße in Charlottenburg an und stellten starken Cannabisgeruch im Innenraum fest. Im Zuge der folgenden Durchsuchung des Fahrers konnte ein Mikroreagenzglas mit mutmaßlichem Kokain bei dem 36-Jährigen aufgefunden werden. Ferner trug der Mann Bargeld im unteren vierstelligen Bereich bei sich. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs stießen die Dienstkräfte auf weitere 43 Gefäße mit vermeintlichen Betäubungsmitteln. Der 36-Jährige wurde nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung für ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) eingeliefert, das die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen hat.