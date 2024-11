Randalierer festgenommen

Nr. 2437

Gestern Nachmittag wurde in Moabit ein Randalierer in Gewahrsam genommen. Der 23-Jährige hatte zunächst gegen 14.15 Uhr auf einer Baustelle in der Jean-Monnet-Straße Werkzeuge entwendet und die dort befindlichen Bauarbeiter mit einem Hammer bedroht. Dann flüchtete er mit dem Hammer in Richtung Hauptbahnhof. Auf der Minna-Cauer-Straße trat der 23-Jährige dann auf die Fahrbahn und schlug mit dem Hammer auf die Stoßstange eines Zollfahrzeuges ein. Diese und das Kennzeichen des Dienstfahrzeuges wurden beschädigt. Nachdem unbekannt gebliebene Passanten den Randalierer zunächst vertrieben hatten, nahmen Einsatzkräfte den 23-Jährigen kurze Zeit später in der Nähe fest. Dabei leistete er Widerstand. Im Polizeigewahrsam musste er sich einer erkennungsdienstlichen Behandlung und einer Blutentnahme unterziehen. Da er augenscheinlich Drogen konsumiert hatte, sich während der polizeilichen Maßnahmen auffällig und aggressiv verhielt und die Gefahr bestand, dass er sich und andere gefährden könnte, wurde er anschließend in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses eingeliefert. Die weitere Bearbeitung hat ein Abschnittskommissariat übernommen.