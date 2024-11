Unbekannte sprengen Geldautomaten

Nr. 2434

In der vergangenen Nacht wurde in Neu-Hohenschönhausen ein Geldautomat gesprengt. Gegen 1.20 Uhr hörte ein Sicherheitsmitarbeiter in einem Einkaufszentrum am Prerower Platz einen lauten Knall und alarmierte die Polizei. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung. Im Inneren des Einkaufszentrums stellten die Einsatzkräfte einen gesprengten Geldautomaten fest. Geld entwendeten die Unbekannten nach bisherigem Kenntnisstand nicht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat des Landeskriminalamts übernommen.