Nach vereinbartem Treffen überfallen

Nr. 2433

Vergangene Nacht wurde ein Mann im Ortsteil Weißensee von mehreren Personen überfallen. Gegen 2.30 Uhr sollen der 30-Jährige und eine ihm bekannte Frau ein Treffen vor einer Bar an der Berliner Allee vereinbart haben, nachdem sie ihm mitgeteilt haben soll, ein wichtiges Gespräch führen zu wollen. Daraufhin soll sich der Mann mit einem angemieteten Elektroroller auf den Weg zur Bar gemacht haben, wo die Bekannte bereits gewartet haben soll. Kurz nach Ankunft des 30-Jährigen soll ein Unbekannter aus der Bar gekommen und ihm einen Faustschlag verpasst haben. Danach soll der Mann sofort von mehreren Personen umringt und zu Boden gezogen worden sein, wo die Gruppe auf ihn eingeschlagen und eingetreten habe. Dabei sollen dem Angegriffenen sein Mobiltelefon, sein Reisepass sowie Bargeld entwendet worden sein. Anschließend sollen die Tatverdächtigen geflüchtet sein. Auch seine Bekannte war nicht mehr am Ort. Bei dem Angriff erlitt der Mann eine Platzwunde. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Raubkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernahm die weiteren Ermittlungen.