An Kopftuch gerissen und fremdenfeindlich beleidigt

Nr. 2432

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte wegen einer Beleidigung mit fremdenfeindlichem Hintergrund nach Tempelhof alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein unbekannter Tatverdächtiger gegen 15.10 Uhr in einer Discounter-Filiale in der Röblingstraße versucht haben, einer 35-jährigen Frau das Kopftuch zu entreißen. Darüber hinaus habe der Unbekannte die Frau mehrfach fremdenfeindlich beleidigt. Als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Discounters der Frau zu Hilfe kamen und den Tatverdächtigen des Ladens verwiesen, flüchtete dieser in unbekannte Richtung. Die Frau blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts übernommen.