Mutmaßliche Graffitisprayer festgenommen

Nr. 2431

Gestern nahmen Zivilkräfte des Abschnitts 26 in Westend vier mutmaßliche Graffitisprayer fest. Nach ersten Erkenntnissen sollen die vier Männer gegen 2.20 Uhr in einem U-Bahn-Tunnel in der Nähe des U-Bahnhofs Theodor-Heuss-Platz mehrere Waggons beschmiert haben. Mitarbeitende der BVG beobachteten sie dabei und alarmierten die Einsatzkräfte. Bei der anschließenden Festnahme fanden die Polizistinnen und Polizisten bei den Tatverdächtigen im Alter von 19, 32, 33 und 26 Jahren mehrere Spraydosen. Nach einer Personalienfeststellung kam der 32-Jährige wieder auf freien Fuß. Alle anderen kamen für erkennungsdienstliche Behandlungen in einen Polizeigewahrsam. Anschließend wurden auch sie wieder aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat des Landeskriminalamts.