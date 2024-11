Mann durch Messerstiche verletzt

Nr. 2426

Ein Mann wurde gestern Nachmittag in Lichtenberg durch Messerstiche verletzt. Der 23-Jährige gab an, gegen 15.40 Uhr von einer Personengruppe angesprochen worden zu sein. Es sei dann zu Streitigkeiten gekommen und man habe sich in Richtung Roedeliusplatz begeben. Dort sei der 23-Jährige geschlagen, zu Boden gestoßen und mit einem Messer angegriffen worden. Anschließend sei die Personengruppe geflüchtet. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Hintergründe des Geschehens sind nun Gegenstand der Ermittlungen, die ein Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) führt.