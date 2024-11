Mit lebensgefährlichen Verletzungen im Krankenhaus

Nr. 2425

Bei einem Verkehrsunfall im Ortsteil Wedding wurde in der vergangenen Nacht ein 25-jähriger E-Roller-Fahrer verletzt. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge soll der Mann gegen 1.45 Uhr mit dem Roller bei Rot zeigendem Ampellicht vom Eckernförder Platz kommend die Fußgängerfurt an der Seestraße Ecke Nordufer befahren haben, als er von einem 43-Jährigen angefahren wurde, der mit seinem Nissan auf der Seestraße – aus Richtung BAB 100 kommend – unterwegs war. Der E-Roller-Fahrer soll durch den Zusammenstoß mehrere Meter durch die Luft geflogen und dann auf der Fahrbahn gelandet sein. Ein Passant leistete Erste Hilfe, bevor Rettungskräfte die weitere medizinische Versorgung des 25-Jährigen übernahmen. Der Mann musste reanimiert werden und kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden beschlagnahmt und zur Erstellung technischer Gutachten auf ein Sicherstellungsgelände gebracht. Die Unfallstelle war für zweieinhalb Stunden für den Verkehr gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.