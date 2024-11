Geldautomat und Büroraum aufgebrochen

Nr. 2424

Gestern in den frühen Morgenstunden griffen Unbekannte in Mariendorf einen Geldautomaten an und brachen in einen benachbarten Büroraum ein. Nach ersten Erkenntnissen sollen die unbekannt gebliebenen Tatverdächtigen zwischen 22 Uhr und 4.30 Uhr am Mariendorfer Damm zunächst den Geldautomaten aufgebrochen haben und anschließend in das anliegende Büro eingebrochen sein. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchteten die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat des Landeskriminalamts.