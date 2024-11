Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Nr. 2423

In der vergangenen Nacht wurde bei einem Verkehrsunfall in Lichtenberg ein Radfahrer getötet. Kurz nach Mitternacht überquerte der 38-Jährige die Landsberger Allee in Richtung Herbert-Tschäpe-Straße. Ein 20-Jähriger fuhr zur gleichen Zeit mit seinem BMW auf der Landsberger Allee in Richtung Storkower Straße. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der Autofahrer den Fahrradfahrer auf Höhe der Judith-Auer-Straße an, wodurch der Radfahrer tödlich verletzt wurde. Der PKW soll mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme war die Landsberger Allee stadteinwärts für fünf Stunden gesperrt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.