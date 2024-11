Nr. 2422

In der vergangenen Nacht wurden in Moabit zwei Geldautomaten gesprengt. Gegen 3.15 Uhr alarmierten Sicherheitsmitarbeiter eines Gewerbecampus die Polizei, nachdem sie einen lauten Knall aus Richtung einer Bankfiliale in der Straße Alt-Moabit gehört und dort festgestellt hatten, dass zwei Geldautomaten gesprengt worden waren. Zwei Tatverdächtige sollen in unterschiedliche Richtungen geflüchtet sein. Personen kamen nicht zu Schaden. Ob und gegebenenfalls wie viel Geld aus den Automaten entwendet wurde, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Nach den Tatverdächtigen fahndet ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes.