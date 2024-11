Fingiertes Wohnungsangebot mit anschließender Festnahme

Nr. 2418

Gestern Nachmittag nahmen Einsatzkräfte in Kreuzberg einen mutmaßlichen Betrüger fest. Nach ersten Erkenntnissen führte der 31-jährige angebliche Vermieter um 17 Uhr eine Wohnungsbesichtigung in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Manteuffelstraße durch. Er gab sich als Hauptmieter der Wohnung aus und führte 30 Interessenten als potentielle Untermieter durch die Wohnung. Was er nicht wusste, ein Betrugsopfer aus einer vorausgegangen Tat alarmierte die Polizei zur annoncierten Wohnungsbesichtigung. Die Einsatzkräfte nahmen den mutmaßlichen Einmietbetrüger fest. Bei einer anschließenden Durchsuchung seiner tatsächlichen Wohnung wurden eine fünfstellige Summe Bargeld, zwei Schreckschusswaffen sowie diverse andere Wertgegenstände gefunden.

Die Polizistinnen und Polizisten brachten den 31-Jährigen in einen Polizeigewahrsam, wo er erkennungsdienstlich behandelt und anschließend entlassen wurde. Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamts hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Ratschläge, wie man sich vor solchen Angeboten schützen kann, finden Sie auf der Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention.