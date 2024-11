Festnahme nach versuchtem Raub

Nr. 2413

Nach einem versuchten Raub in Prenzlauer Berg nahmen Polizeikräfte in der vergangenen Nacht zwei Männer fest. Nach ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen haben die beiden Tatverdächtigen im Alter von 18 und 28 Jahren gegen 2.30 Uhr auf dem Gehweg der Prenzlauer Allee eine 28-Jährige von hinten angegriffen und versucht, ihr den Einkaufsbeutel sowie die Handtasche zu entreißen. Da die 28-Jährige weiterhin an ihrer Handtasche festgehalten haben soll, seien der 18-Jährige und die Frau zu Boden gestürzt. Nachdem ihm auch am Boden das Entreißen der Tasche nicht gelungen sei, habe er von ihr abgelassen. Daraufhin sollen beide Männer in Richtung der dortigen Parkanlage geflüchtet sein. Beim Sturz verletzte sich die Frau am linken Knie und an der linken Hand leicht. Eine medizinische Behandlung lehnte sie ab. Die Polizeikräfte nahmen das Duo noch in Tatortnähe fest und brachten es in einen Polizeigewahrsam. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung wurden beide dort entlassen. Die Ermittlungen zu dem versuchten Raub dauern an und wurden von der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) übernommen.