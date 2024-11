Mann mit Glasflasche verletzt

Nr. 2412

Heute früh wurde ein Mann in Gesundbrunnen mit einer Glasflasche am Kopf verletzt. Nach bisherigem Kenntnisstand war der 41-Jährige gegen 4 Uhr in einem Lokal in der Prinzenallee mit zwei Männern in Streit geraten. Er gab an, man habe sich dann vor die Tür begeben. Dort habe ihn einer der beiden Männer unvermittelt mit einer Glasflasche ins Gesicht geschlagen. Der 41-Jährige erlitt dadurch Schnittverletzungen. Nachdem ein Polizist Erste Hilfe geleistet hatte, brachten alarmierte Rettungskräfte den Verletzten zur ambulanten Behandlung der Schnittwunden in ein Krankenhaus. Der Angreifer soll in Richtung Grüntaler Straße geflüchtet sein. Nach ihm fahndet nun ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).