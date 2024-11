Mit Einsatzwagen kollidiert

Nr. 2408

Beim Kreuzen einer Straße in Prenzlauer Berg stieß ein Auto gestern Nachmittag mit einem Einsatzwagen der Polizei zusammen. Gegen 16.20 Uhr lenkte ein 42-Jähriger seinen VW von der Grellstraße kommend in Richtung Ostseestraße. An der Kreuzung zur Erich-Weinert-Straße übersah er offenbar das von rechts kommende Polizeiauto und stieß mit diesem zusammen. In der Folge wurde das Einsatzfahrzeug gegen einen Poller geschoben, an dem – genau wie an beiden Autos –Sachschaden entstand. Da sowohl die 40-jährige Beifahrerin des VW-Fahrers als auch die Besatzung des Einsatzwagens im Anschluss über Schmerzen klagten, kamen alle Drei zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Einsatzkräfte beendeten ihren Dienst anschließend vorzeitig. Im Rahmen der Unfallaufnahme durch Kräfte des Polizeiabschnitts 15 wurde bekannt, dass der 42-jährige Autofahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er gab an, das Fahrzeug, welches sichergestellt wurde, nicht geführt zu haben. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.