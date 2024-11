Unbekanntes Kind – Wer kennt diesen Jungen?

Wer kennt dieses Kind?

Wer kennt Kinder, auf die die getätigten Angaben passen?

Wer kann Angaben zur Identität des Kindes und/oder zu seinem Aufenthaltsort machen?

Wer kann weitere Angaben zu den Vorfällen an den U-Bahnhöfen am späten Abend des 22. Novembers 2024 machen?

Hinweise nimmt das LKA 124 in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-912444 (zu Bürodienstzeiten) oder per E-Mail entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten wählen Sie bitte die Telefonnummer des Kriminaldauerdienstes der Polizeidirektion 2: (030) 4664-271100. Auch über die Internetwache der Polizei Berlin sowie an jede andere Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden.

Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, so wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.