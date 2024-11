Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts im Seniorenheim – Mordkommission ermittelt

Nr. 2406

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Die 6. Mordkommission übernahm heute Mittag die Ermittlungen zu einem versuchten Tötungsdelikt in Reinickendorf. Gegen 11 Uhr wurde die Polizei in ein Seniorenheim in der Stargardter Straße alarmiert. Nach bisherigen Ermittlungen besuchte dort eine 43-Jährige ihren 75-jährigen Vater. Der 75-jährige Bewohner soll dort dann plötzlich mit einer Machete seine Tochter mit Tötungsvorsatz angegriffen haben. Dabei soll er sie mit Stichen in den Oberkörper lebensgefährlich verletzt haben. Einem hinzugeeilten Pfleger gelang es, dem Beschuldigten die Machete zu entwinden. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 43-Jährige in ein Krankenhaus, in dem sie notoperiert werden musste. Die Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen, der ebenfalls Verletzungen an der Hand davontrug, fest. Sie brachten ihn zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Er soll einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Da Anhaltspunkte für eine psychische Erkrankung beim Beschuldigten vorliegen, soll seitens der Staatsanwaltschaft Berlin ein Unterbringungsbefehl gem. § 126a StPO zur Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus erwirkt werden. Die Ermittlungen der 6. Mordkommission und der Staatsanwaltschaft Berlin zum Geschehen und zu den Hintergründen der Tat dauern an.