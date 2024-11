Festnahme nach Autofahrt unter Drogeneinfluss

Nr. 2405

Vergangene Nacht nahm die Polizei in Neukölln einen mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer fest. Gegen 22 Uhr beobachteten Einsatzkräfte ein Auto, das bei roter Ampel aus der Hermannstraße nach rechts in den Mariendorfer Weg abbog. Daraufhin entschlossen sich die Polizistinnen und Polizisten, den Verkehrssünder zu kontrollieren. Der 39-Jährige entzog sich jedoch der Verkehrskontrolle und raste über den Eschersheimer Weg wieder zurück in den Mariendorfer Weg. Dabei fuhr er mehrmals mit dem VW in den Gegenverkehr und gefährdete entgegenkommende Fahrzeugführende, die schlagartig bremsen mussten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Einsatzkräfte fanden den unbesetzten VW wenig später in einer Grundstückseinfahrt am Mariendorfer Weg vor und nahmen den Tatverdächtigen nach dessen fußläufiger Flucht noch im Nahbereich fest. Bei der Durchsuchung des VW-Fahrers fanden die Einsatzkräfte mutmaßliche Betäubungsmittel. Das Ergebnis eines anschließenden Drogenschnelltests fiel positiv aus. Einsatzkräfte beschlagnahmten den Führerschein des Mannes und den VW. Nachdem ihm in einem Polizeigewahrsam Blut entnommen wurde, kam er auf freien Fuß. Er muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung unter Rauschmitteleinfluss verantworten. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.