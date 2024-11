Mann durch Messerstiche verletzt

Nr. 2404

Heute Morgen kam es in Mitte zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Nach ersten Erkenntnissen soll ein bisher unbekannter Mann gegen 7.50 Uhr in einer Bar in der Torstraße mit einem 22-Jährigen zunächst in einen verbalen Streit geraten sein, in dessen Verlauf der junge Mann mit zwei Messerstichen verletzt wurde. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchtete der Tatverdächtige in unbekannte Richtung. Der 22-Jährige erlitt Stichverletzungen an Armen und Beinen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).