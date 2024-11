Mädchen angefahren

Nr. 2401

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 51 wurden gestern Abend zu einem Verkehrsunfall in Friedrichshain alarmiert. In der Absicht, die Fahrbahn der Frankfurter Allee zu queren, trat ein 48-Jähriger kurz nach 19 Uhr im Beisein seiner siebenjährigen Tochter sowie ihrer gleichaltrigen Freundin auf die Straße. Da der Verkehr zu dieser Zeit immer wieder stockte, fanden sich die Drei kurz darauf auf dem mittleren der in Richtung Alexanderplatz führenden Straße wieder. Von dem aus traten die beiden Mädchen, offenbar ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten, auf die Linksabbiegerspur für die Niederbarnimstraße. Auf dieser wurden sie von einem 20-jährigen Autofahrer, der nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, angefahren. Rettungskräfte brachten die verletzten Kinder in ein Krankenhaus, in dem sie jeweils stationär verblieben. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen führt nun ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City).