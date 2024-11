Angriff vor einer Diskothek

Nr. 2400

Ein Mann alarmierte heute früh die Polizei nach Hellersdorf. Den eingetroffenen Einsatzkräften gegenüber gab der 33-Jährige an, gegen 4.15 Uhr von fünf Personen vor einer Diskothek in der Stendaler Straße angegriffen worden zu sein. Sich in sein Fahrzeug flüchtend, gelang es den Angreifenden wenig später, ihn aus seinem Auto zu ziehen. Im weiteren Verlauf sollen die Personen auf den Mann eingetreten und ihn geschlagen haben. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchteten die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung. Der 33-Jährige, der Verletzungen am Kopf aufwies, lehnte eine ärztliche Behandlung ab. Die Hintergründe des Geschehens sind nun Gegenstand der Ermittlungen, die ein Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) führt.