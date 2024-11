Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Nr. 2399

Gestern Mittag wurde ein Junge bei einem Verkehrsunfall in Marzahn verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 55-Jähriger gegen 12 Uhr mit einem Transporter die Ringenwalder Straße in Richtung Landsberger Allee, als plötzlich der Neunjährige zwischen den am Fahrbahnrand geparkten Autos hervor auf die Fahrbahn trat. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Jungen und dem Wagen. Infolgedessen stürzte der Junge auf die Straße und erlitt Verletzungen am Kopf. Rettungskräfte brachten das Kind in ein Krankenhaus, in dem es stationär aufgenommen wurde. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen.