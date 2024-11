Frau bei Wohnungsbrand ums Leben gekommen

Nr. 2397

Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr wurden heute Vormittag gegen 10.40 Uhr zu einem Brand in Hellersdorf alarmiert. Das Feuer war in einer Wohnung in der Louis-Lewin-Straße ausgebrochen. Bei den Löscharbeiten fanden die Brandbekämpfer in der betroffenen Wohnung eine tote Frau, offenbar die 58-jährige Bewohnerin. Während der Rettungsmaßnahmen wurden ein Polizeibeamter sowie ein Feuerwehrmann verletzt. Der Polizist setzte seinen Dienst nach ambulanter Behandlung fort. Der Feuerwehrmann wurde zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus verbracht. Die Louis-Lewin-Straße wurde zwischen Adele-Sandrock-Straße und Branitzer Straße in der Zeit von 11 Uhr bis 12.25 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts.