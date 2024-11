22 Jahre alt

180 – 190 cm groß

schlanke Statur

bekleidet mit einer schwarzen Jacke, schwarzen Hose und schwarzen Schuhen

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben?

Wer hat den Vermissten seit 2 Uhr gesehen?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18 in Berlin-Lankwitz unter der Rufnummer (030) 4664-473400 entgegen. Selbstverständlich können Sie Ihre Informationen auch an die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle richten. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.