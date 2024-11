E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2395

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 11 zu einem Verkehrsunfall in Reinickendorf alarmiert. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 40-jähriger Autofahrer gegen 21 Uhr die Roedernallee in Richtung Lindauer Allee, als ein 48-jähriger E-Scooter-Fahrer die Straße an der Kreuzung Roedernallee Ecke Flottenstraße überquerte und von dem Autofahrer angefahren wurde. Der E-Scooter-Fahrer zog sich bei dem Zusammenstoß Verletzungen an den Armen sowie am Kopf zu und wurde zur Behandlung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Bei der Erstversorgen des 48-Jährigen nahmen die Einsatzkräfte starken Alkoholgeruch wahr, woraufhin eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt wurde. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).