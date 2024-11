Mehrere Stürze in einer Straßenbahn

Nr. 2394

Gestern Abend kam es in Hellersdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen in einer Tram verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen zwei bisher unbekannt gebliebene Männer gegen 18 Uhr die Gleise vor der anfahrenden Tram der Linie 18 an der Haltestelle U-Bahnhof Hellersdorf überquert haben, was dazu führte, dass die 53-jährige Tramfahrerin eine Vollbremsung durchführen musste. Hierdurch stürzten zwei Frauen im Alter von 24 und 44 Jahren sowie ein 49-jähriger Mann in der Bahn. Der Mann klagte über Schmerzen im Nacken und konnte nach ärztlicher Versorgung seinen Weg fortsetzen. Die 44-Jährige verletzte sich an der Schulter und am Unterarm und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die jüngere Frau verletzte sich an den Rippen und wurde zur stationären Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Der Tramverkehr der Linien M6 und 18 war in der Zeit zwischen 18 Uhr und 19 Uhr unterbrochen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).