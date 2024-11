Volksverhetzung im Foyer des Denkmals für ermordete Juden Europas - Wer kennt diesen Mann?

Nr. 2393

Mit der Veröffentlichung von Lichtbildern sucht die Polizei Berlin nach einem Mann, der im Verdacht steht, sich in einer Gedenkstätte in Mitte volksverhetzend geäußert zu haben. Eine Zeugin beobachtete am 5. November 2023 gegen 17.15 Uhr, wie der Mann im Foyer des Denkmals für die ermordeten Juden Europas in der Cora-Berliner-Straße einen volksverhetzenden Text in das dort ausliegende Gästebuch schrieb.

etwa 30 Jahre alt

circa 180 bis 185 cm groß

dunkle Haare, Bart

hohe Stirn, fliehender Haaransatz

bekleidet mit einem hellgelben Pullover mit Aufdruck, einer hellblauen Hose, dunklen Sportschuhen mit weißer Sohle, später noch mit einer dunklen Jacke mit Kapuze mit orangefarbener Fütterung

Wer kennt den abgebildeten Mann?

Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei des Landeskriminalamtes unter der Telefonnummer (030) 4664-952888 oder per E-Mail entgegen. Auch über die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle können Hinweise jederzeit übermittelt werden.