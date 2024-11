Festnahme nach Freiheitsberaubung

Nr. 2391

Ein Jugendlicher rief die Polizei in der Nacht zum Donnerstag nach Reinickendorf. Der 17-Jährige gab an, ein ihm Unbekannter habe ihn gegen 2.30 Uhr in der Provinzstraße mit vorgehaltener Schusswaffe aufgefordert, mit in seine Wohnung zu kommen. Dort habe ihn der Mann gefesselt, mit einem Messer bedroht und mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen. Schließlich sei es dem 17-Jährigen gelungen, aus der Wohnung zu flüchten und die Polizei zu alarmieren. Rettungskräfte brachten den Jugendlichen zur ambulanten Behandlung von Schürfwunden an Kopf und Arm in ein Krankenhaus. Auf richterliche Anordnung wurde die Wohnung des Tatverdächtigen durchsucht. Dabei kamen auch Spezialkräfte zum Einsatz; man fand eine Schusswaffe und Bekleidung des 17-Jährigen. Auch der Tatverdächtige, ein 27-Jähriger, befand sich in der Wohnung. Er wurde in Gewahrsam genommen und musste sich erkennungsdienstlichen Maßnahmen und einer Blutentnahme unterziehen. Die Hintergründe des Geschehens sind nun Gegenstand der Ermittlungen, die ein Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) führt.