Seniorin verletzt – Polizei Berlin bittet um Mithilfe

Nr. 2390

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Zehlendorf alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll gegen 16.30 Uhr eine 84-jährige Frau im Begriff gewesen sein, die Argentinische Allee von der Forststraße kommend in Richtung Erdmann-Graeser-Weg zu überqueren. Zeitgleich habe ein Lieferwagen ebenfalls die Argentinische Allee in Richtung Mexikoplatz befahren. Als das Fahrzeug in Höhe der Frau gewesen sei, stürzte die Seniorin. Dabei zog sie sich ein Schädelhirntrauma zu und wurde reanimationspflichtig. Eine zufällig in einem Taxi vorbeifahrende 46-jährige Krankenschwester bemerkte die Verletze, unterbrach ihre Fahrt und leistete Erste-Hilfe-Maßnahmen. Die Seniorin konnte stabilisiert und anschließend in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung gebracht werden. Der Fahrer des Lieferfahrzeuges wurde von Zeugen angesprochen, habe seine Fahrt jedoch fortgesetzt. Die weiteren Ermittlungen, auch zum genauen Unfallhergang, dauern an und wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Verkehrsermittlungsdienstes fragen:

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zum genauen Hergang machen?

Wer kann weitere, sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben?

Hinweise nimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18, 12249 Berlin unter den Telefonnummern (030) 4664-472400 oder unter der (030) 4664-472410 entgegen. Ebenso können Sie Hinweise an die Internetwache der Polizei Berlin sowie an jede andere Polizeidienststelle richten.