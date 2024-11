Unbekannte sprengen Geldautomaten

Nr. 2386

Heute früh wurde ein Geldautomat in Neu-Hohenschönhausen gesprengt. Kurz nach 3 Uhr hörte ein Anwohner in der Grevesmühlener Straße einen lauten Knall und alarmierte die Polizei. Der Zeuge bemerkte dann Rauch in einer Bankfiliale und beobachtete zwei Personen, augenscheinlich Männer, die dort hantierten. Kurz darauf verließ das Duo die Bankfiliale und flüchtete zu Fuß in Richtung Klützer Straße. Im Inneren des Geldinstituts stellten die Einsatzkräfte zwei gesprengte Geldautomaten fest. Die Suche nach den Tatverdächtigen, bei der auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam, verlief bislang ohne Erfolg. Ob die beiden Geld erbeuteten und gegebenenfalls wie viel, ist Gegenstand der Ermittlungen, die ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen hat.