Senior bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2385

Gestern Vormittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Staaken alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 50-jähriger Autofahrer gegen 11.45 Uhr versucht haben, von seinem Grundstück nach links in den Seegefelder Weg einzubiegen. Dabei habe er den von links kommenden 81-jährigen Kradfahrer übersehen. Es kam zur Kollision, wobei der Senior sich Verletzungen an Kopf und Rumpf zuzog. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.