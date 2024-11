Mann durch Messerstich verletzt

Nr. 2383

Ein Mann wurde gestern Abend in Neukölln durch einen Messerstich verletzt. Der 29-Jährige gab an, ein anderer Mann habe ihn gegen 18.20 Uhr in der Reuterstraße angesprochen und Wertsachen von ihm gefordert. Als er die Herausgabe verweigerte, soll ihm der Mann unvermittelt ein Messer in den Rücken gestoßen haben. Anschließend sei der Angreifer in Richtung Flughafenstraße geflüchtet. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Hintergründe des Geschehens sind nun Gegenstand der Ermittlungen, die ein Fachkommissariat der Direktion 5 (City) führt.