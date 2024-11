Seniorin von Rechtsabbieger angefahren

Nr. 2382

Bei einem Verkehrsunfall, der sich gestern Mittag in Wilhelmstadt ereignete, erlitt eine Seniorin Verletzungen am Kopf. Als die Frau gegen 12.15 Uhr die Fahrbahn der Ruhlebener Straße in Richtung Teltower Straße bei grünem Ampellicht überquerte, stieß ein aus Richtung An den Freiheitswiesen kommender LKW-Fahrer beim Rechtsabbiegen mit dem Rollator der 91-Jährigen zusammen. In der Folge stürzte die Seniorin und erlitt dabei eine Kopfplatzwunde. Die Besatzung eines in unmittelbarer Nähe befindlichen Einsatzwagens des Polizeiabschnitts 22 übernahm die Erstversorgung der Dame, die kurze Zeit später zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus kam. Der 43-jährige Lastkraftwagenfahrer blieb unverletzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen übernommen.