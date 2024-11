Brennender Wohnanhänger

Nr. 2381

Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin hat die Ermittlungen zu einer Brandstiftung übernommen, die sich gestern Abend in Tempelhof ereignet hat. Gegen 20.55 Uhr stellten Einsatzkräfte einen abgestellten Wohnanhänger in Vollbrand am Columbiadamm fest. Durch die Hitzeeinwirkung wurden auch ein geparkter Skoda, ein Anhänger und ein Baum beschädigt. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer. Der Wohnhänger brannte vollständig aus. Es wurde niemand verletzt.