Fahrzeug angehalten – mutmaßlichen Drogenhändler festgenommen

Nr. 2380

Zivilkräfte des Polizeiabschnitts 27 haben gestern Abend den Fahrer eines sogenannten Kokstaxis im Ortsteil Wedding gestoppt und mehrere Drogen beschlagnahmt. Am Weddingplatz beobachteten die Einsatzkräfte gegen 20.30 Uhr eine Übergabe von Drogen zwischen einem Unbekannten und einem Autofahrer. Der 33-jährige Fahrer eines BMW fuhr anschließend durch eine Baustellenabsperrung Richtung Schulzendorfer Straße und konnte im weiteren Verlauf in der Müllerstraße durch die Einsatzkräfte in Zivil angehalten und überprüft werden. Nach der Einholung eines richterlichen Beschlusses zur Durchsuchung des Fahrzeuges und des Fahrers fanden die eingesetzten Kräfte eine Vielzahl an Drogen, sowohl im Fahrzeug als auch bei dem 33-Jährigen. Insgesamt 30 szenetypische Gefäße mit Kokain und elf Einheiten synthetischer Substanzen, die dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen, 13 Verkaufseinheiten Marihuana, zwei Mobiltelefone und ein vierstelliger Bargeldbetrag wurden von den Zivilfahndern beschlagnahmt. Der Festgenommene wurde zur Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen in einen Polizeigewahrsam gebracht und für das zuständige Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen dauern an.