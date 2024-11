Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2379

Gestern Nachmittag wurde eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in Kaulsdorf verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr ein 46-jähriger Autofahrer gegen 17.50 Uhr die Chemnitzer Straße in Richtung Alt-Kaulsdorf, als eine 73-jährige Fußgängerin die Straße betrat und von dem Autofahrer angefahren wurde. Die Frau wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert und blieb mit Verletzungen an Kopf und Rumpf auf der Straße liegen. Sie kam zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Der Unfallort musste wegen der Unfallaufnahme zwischen Wernitzer Straße und Mieltschiner Straße in der Zeit von 19.20 Uhr bis 23.15 Uhr gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).