Frau bei Brand ums Leben gekommen

Nr. 2378

Kräfte von Polizei und Feuerwehr wurden heute früh um 5.45 Uhr zu einem Brand in Hellersdorf alarmiert. Das Feuer war in einer Wohneinheit einer Sozialeinrichtung in der Lichtenhainer Straße ausgebrochen. Die Feuerwehr löschte den Brand vollständig, konnte allerdings die 76 Jahre alte Bewohnerin der Einheit nur noch tot bergen. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen übernimmt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts.