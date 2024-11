Versuchter Überfall – zwei Männer festgenommen

Nr. 2376

Gestern nahmen Einsatzkräfte in Wedding zwei mutmaßliche Räuber fest. Nach derzeitigem Kenntnisstand forderten die beiden Männer gegen 13.10 Uhr auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofs Seestraße einen 41-Jährigen und einen 52-Jährigen zur Herausgabe von Bargeld auf. Einer des Duos packte den Älteren dazu am Kragen. Die beiden Überfallenen gaben kein Geld heraus und alarmierten die Polizei. Daraufhin flüchtete das Duo. Der 41-Jährige nahm die Verfolgung auf, so dass die alarmierten Polizeikräfte die beiden Flüchtenden festnehmen konnten. Die beiden Männer im Alter von 41 und 48 Jahren müssen eine erhebliche Menge Alkohol zu sich genommen haben, da Atemalkoholmessungen Werte von etwas mehr als 3 und knapp 4 Promille ergaben. Sie wurden dem Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) überstellt, welches die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen hat.