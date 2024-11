Nr. 2374

In der vergangenen Nacht wurde auf ein Lokal in Kreuzberg geschossen. Eine bislang unbekannte Person gab gegen 2 Uhr von außen mehrere Schüsse auf das zu diesem Zeitpunkt geschlossene Restaurant am Kottbusser Damm ab. Verletzt wurde niemand. Die Tür des Lokals wurde durch die Einschüsse beschädigt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen führt ein Fachkommissariat der Direktion 5 (City).