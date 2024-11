Fußgänger von Straßenbahn angefahren

Nr. 2373

Gestern Abend wurde ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall mit einer Tram in Marzahn verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen und Aussagen von Zeugen betrat der 20-Jährige gegen 20 Uhr die Straßenbahngleise über die Fußgängerfurt auf der Landsberger Allee. Kurz vor der Haltestelle Betriebsbahnhof Marzahn wurde der Fußgänger von der Tram angefahren. Die 56-jährige Tramfahrerin leitete noch eine Notbremsung ein, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der 20-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf und wurde von Passanten erstversorgt. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Straßenbahnfahrerin erlitt einen Schock und wurde am Ort ärztlich betreut. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 3 (Ost).