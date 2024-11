Frau bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2372

Gestern Morgen wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Lichtenrade alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 62-jähriger Autofahrer gegen 9.20 Uhr den Lichtenrader Damm aus Richtung Marienfelder Straße kommend in Fahrtrichtung Groß-Ziethener Straße befahren haben. In Höhe eines Discounters habe eine 38-jährige Fußgängerin die Fahrbahn betreten. Dem Autofahrer gelang es nicht, rechtzeitig zu bremsen. Er fuhr die Frau an. Die 38-Jährige erlitt Arm- und Beinverletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.