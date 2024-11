Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 2371

Gestern Abend stießen bei einem Verkehrsunfall in Neu-Hohenschönhausen ein Pkw und ein Fußgänger zusammen. Gegen 20 Uhr befuhr eine 40-Jährige die Falkenberger Chaussee in Fahrtrichtung Falkenberg. Ein 20-jähriger Fußgänger überquerte bei Grün zur gleichen Zeit die Falkenberger Chaussee in Richtung Prendener Straße. Nach derzeitigem Kenntnisstand wendete die 40-Jährige ihren Pkw, ohne auf den Fußgänger zu achten, und fuhr ihn an. Der Fußgänger erlitt schwere Kopfverletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.