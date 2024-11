Seniorin bei Verkehrsunfall ums Leben gekommen

Nr. 2370

Bei einem Verkehrsunfall kam gestern Nachmittag in Lankwitz eine Seniorin ums Leben. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 30-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen gegen 16.30 Uhr auf der Kaiser-Wilhelm-Straße aus Richtung Seydlitzstraße kommend in Richtung Dillgesstraße unterwegs. Sie fuhr die 84-jährige Fußgängerin an, die die Kaiser-Wilhelm-Straße überquerte, offenbar, ohne dabei auf den Verkehr zu achten. Die Seniorin stürzte, verlor das Bewusstsein und verstarb trotz der Reanimationsversuche der Besatzung eines alarmierten Rettungswagens noch am Ort. Die Fahrerin der Pkw erhielt seelsorgerische Betreuung. Die Kaiser-Wilhelm-Straße blieb von 16.38 Uhr bis 21.17 Uhr zwischen Seydlitzstraße und Dillgesstraße vollständig gesperrt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 4 (Süd) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.