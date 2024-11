Polizei Berlin warnt vor falschen Polizisten

Neukölln/Steglitz-Zehlendorf

In den vergangenen Wochen wurden bei der Polizei Berlin vermehrt falsche Polizeibeamte angezeigt, die Seniorinnen und Senioren um ihr Erspartes und ihre Wertgegenstände gebracht hatten.

Nr. 2368

Gestern Nachmittag erhielt ein Senior in der Zaandamer Straße in Britz einen Anruf einer angeblichen Präventionsbeauftragten. Sie forderte den 96-Jährigen gegen 16.30 Uhr auf, seine Wertgegenstände in einen Briefumschlag zu legen, den später ein Polizeibeamter in Zivil abholen würde. Dies sei eine Präventionsmaßnahme, denn es habe in letzter Zeit mehrere Einbrüche in der Gegend gegeben. Kurz darauf rief zudem eine angebliche Sparkassenangestellte an, die den Senior aufforderte, auch seine Bankkarte nebst PIN auszuhändigen. Eine halbe Stunde später übergab der Senior die Wertsachen vor dem Haus dem falschen Polizeibeamten in Zivilkleidung, der den Ort anschließend eilig verließ.

Nr. 2369

Auch in der Limastraße in Schlachtensee kam es gestern Vormittag zu einem Trickdiebstahl. Eine 89-Jährige wurde gegen 10 Uhr von einer angeblichen Sparkassenmitarbeiterin angerufen, die behauptete, ein Ehepaar wollte sich mit falschen Personalien Zugang zu einem Bankschließfach des verstorbenen Mannes der Seniorin verschaffen. Anschließend erschien ein falscher Polizeibeamter bei der Seniorin, der behauptete, den Inhalt eines Safes im Schlafzimmer prüfen zu müssen. Der Unbekannte verschwand schließlich mitsamt den Wertsachen der Seniorin.

Hinweise der Polizei Berlin:

Die Anrufer melden sich bei den Bürgerinnen und Bürgern mit unterdrückter oder technisch veränderter Rufnummer (z. B. 030 110) und versetzen diese durch Berichte über Raub- und Einbruchstaten in der Nachbarschaft in Aufregung. Durch geschickte Gesprächsführung wird den Angerufenen suggeriert, dass auch ihr Hab und Gut in Gefahr sei. So verunsichert, geben die Angerufenen oft Auskunft zu ihrem Vermögen. Daraufhin bieten die Anrufer an, Bargeld und andere Wertgegenstände, zum Beispiel Schmuck, Goldbarren und –münzen, von einem Polizeibeamten in Zivil abholen und in Sicherheit bringen zu lassen.

Die Polizei wird Sie niemals nach Geld fragen oder um Geldbeträge bitten.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis!

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen, legen Sie einfach auf!

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen!

Weitere Hinweise befinden sich unter den nachfolgenden Links:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

https://www.berlin.de/polizei/aufgaben/praevention/betrug/artikel.788685.php